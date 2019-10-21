Врачи рассказали, как нормализовать артериальное давление без таблеток

Специальная диета из фруктов, круп и овощей способна привести в норму артериальное давление. В этом уверены врачи, которые считают, что гипертонию вполне можно одолеть без приема лекарственных препаратов.

Для профилактики недуга рекомендовано употреблять в пищу больше нежирных молочных продуктов, рыбы и постного мяса. При этом из своего рациона необходимо полностью исключить жареные, копченые, соленые, а также консервированные продукты.

Особое внимание врачи уделяют поваренной соли. В чистом виде и в продуктах она вызывает задержку жидкости в организме, что служит дополнительным фактором риска для гипертоников. Кроме того, медики настоятельно рекомендуют следить не только за своим питанием, но и за распорядком дня.

«Принято считать, что высокое давление обязательно дает о себе знать - головной болью, шумом в ушах, тяжестью в затылке. Однако нередки случаи, когда даже поднимаясь до критических значений, высокое давление никак не проявляет себя. Более того, есть люди, которые хорошо чувствуют себя как раз в те моменты, когда давление повышается», - цитирует сайт aif.ru врача-терапевта высшей категории Марию Гаврилову.

Похожего эффекта можно добиться при помощи бега, занятий танцами и плаванием, но только при отсутствии противопоказаний и при нормальном самочувствии во время и после нагрузок, уточняют врачи.

Во время физической активности организм насыщается кислородом и самочувствие человека улучшается. Благотворно на уровень артериального давления влияют здоровый сон и отсутствие стресса, добавляют терапевты.