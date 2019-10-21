Гигантская воронка в ночном небе: кадры разрушительного торнадо в Техасе

В американском штате Техас более ста тысяч человек остались без электричества из-за торнадо. Стихией также разрушены несколько жилых домов.

Торнадо разогнался до скорости 113 километров в час. В городе Даллас ветер повредил линии электропередачи, вырвал деревья с корнем и перевернул грузовой автомобиль.

В зоне бедствия экстренно закрыли школы и провели эвакуацию людей. Неопасные для жизни травмы получили девять человек, троих из которых госпитализировали.