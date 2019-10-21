Призрачный угонщик: в США уехавший «сам по себе» велосипед попал на видео

Необычное явление попало на камеру видеонаблюдения в Северной Каролине в Соединенных Штатах. Одиноко стоящий на траве велосипед угнала неведомая сила.

На кадрах видеоролика видно, что долгое время велосипед стоит на лужайке. Неподалеку проезжают несколько автомобилей. И вдруг велосипед снимается с подножки «сам по себе» и начинает движение. Только при подъезде к близлежащим кустам становятся видны ноги неясной фигуры, управляющей им.

Видео опубликовано на странице пользователя Cedric Hinton в соцсети Facebook. Мужчины, просматривающие съемку в ролике, спорят, могло ли увиденное стать результатом дефектов изображения. Пользователи соцсети также не пришли к единому мнению о том, что же именно произошло на видео.