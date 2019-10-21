В посольстве РФ в Чехии отвергли сообщения о раскрытой агентурной сети

В посольстве России отреагировали на заявление главы контрразведки Чехии о якобы раскрытой агентурной сети. В российском диппредставительстве заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

«Это совершенно не соответствует действительности», - цитирует ТАСС заявление посольства.

Напомним, о якобы причастности российской стороны к раскрытой недавно сети разведчиков заявил директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка. По его словам, выявленные его ведомством агенты якобы финансировались Россией, в частности посольством РФ в Чехии.