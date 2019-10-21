Путин обсудит с президентом Египта возобновление чартерных перевозок

Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу 23 октября, в ходе которой обсудят возобновление чартерных перевозок между РФ и Египтом. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Лидеры двух стран встретятся в рамках саммита Россия - Африка, а затем вместе выступят на бизнес-форуме.

«Путин и Сиси выступят в одиннадцать часов на этом форуме, после того как в десять часов проведут двустороннюю встречу», - сказал Ушаков.

По его словам, во время обсуждения президенты затронут взаимодействие стран в торгово-экономической сфере и обменяются мнениями по международной проблематике, в особенности о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Саммит Россия - Африка пройдет 23-24 октября в Сочи. В преддверии мероприятия Путин объяснил, почему Россия помогает африканским странам в развитии здравоохранения.