Россия направила в ЦАР военных в составе миссии ООН

Россия направила в ЦАР в августе десять военнослужащих в составе миротворческой миссии ООН, а еще четверо прибудут в страну до конца года. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В состав многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР направлены российские миротворцы: десять военнослужащих в августе, еще четыре до конца года», - сказал Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что Россия вносит важный вклад в урегулирование и нормализацию ситуации в Центральноафриканской Республике.

Ранее сообщалось, что представительство Минобороны РФ будет работать в Центральноафриканской Республике. Российские представители будут оказывать ЦАР поддержку в строительстве вооруженных сил.