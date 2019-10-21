Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по восстановлению Донбасса

Известный в прошлом игрок КВН и участник российских и украинских юмористических программ шоумен Сергей Сивохо назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Юморист заявил, что надеется, что его воспримут серьезно и всеми силами постарается оправдать оказанное доверие.

«Начинаю неделю в новой должности. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!» - написал Сивохо на своей странице в Facebook.

Шоумен родился в 1969 году в Донецке. Перед тем как попасть в КВН, получил два высших образования, а после игры стал часто появляться на ТВ. В качестве автора, редактора и ведущего создал множество программ на украинском телевидении.