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Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по восстановлению Донбасса

Егор Левин
16:26 21.10.2019
Юморист заявил, что надеется, что его воспримут серьезно и всеми силами постарается оправдать оказанное доверие.
Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по восстановлению Донбасса
© Фото: Сергей Сивохо, Facebook

Известный в прошлом игрок КВН и участник российских и украинских юмористических программ шоумен Сергей Сивохо назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Юморист заявил, что надеется, что его воспримут серьезно и всеми силами постарается оправдать оказанное доверие.

«Начинаю неделю в новой должности. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!» - написал Сивохо на своей странице в Facebook.

Шоумен родился в 1969 году в Донецке. Перед тем как попасть в КВН, получил два высших образования, а после игры стал часто появляться на ТВ. В качестве автора, редактора и ведущего создал множество программ на украинском телевидении.

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