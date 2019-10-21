Гендиректор артели Максим Ковальков арестован на два месяца по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае.

Трагедия произошла в минувшую субботу, когда в 02:00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Селевый поток из воды вперемешку с грязью и камнями достигал высоты в пять метров.

Прорвав защитное сооружение, он обрушился на рабочий поселок. В результате ЧП было поочередно разрушено пять дамб, которые, как выяснилось позже, были построены незаконно и с нарушением требований и норм безопасности. Два общежития временного типа в поселке были полностью затоплены.

Под завалами камней и грязи погибли 15 человек, судьба пятерых до сих пор не известна, они числятся в списках пропавших без вести. Сегодня в Красноярском крае объявлен день траура.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение губернатору Красноярского края обратить особое внимание на нужды местных жителей после инцидента на золотом прииске.