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Сожженные машины и резиновые пули: Барселону охватил новый виток протестных акций

Федор Иваница
01:33 21.10.2019
Лидеры Евросоюза поддержали действия Мадрида по подавлению протестов в Барселоне.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Paco Freire, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Каталония на этой неделе вновь продемонстрировала всему миру свой мятежный дух. Все последние дни в регионе не стихают протесты. В Барселоне разъяренные толпы громят витрины магазинов и поджигают машины. В ход идут камни и коктейли Молотова, полиция отвечает слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями.

Происходящее напоминает события двухлетней давности, когда каталонцы решили провести референдум о независимости, а Мадрид в ответ пригрозил применить силу. Результаты голосования тогда не признали, а мятеж был подавлен, однако настрой местного населения с тех пор, очевидно, не сильно изменился.

В этот раз поводом для выступлений стал приговор политикам, которые в 2017 году, были причастны к референдуму и возглавляли движение к независимости. За решеткой оказались вице-президент правительства региона, несколько министров и спикер местного парламента. Им дали от 9 до 13 лет: к такому сроку в Испании приговаривают самых отпетых преступников.

Местные полицейские, обычно лояльные к выступлениям каталонцев, теперь особо ни с кем не церемонятся. Они знают: в случае излишней лояльности и сочувствия к протестующим Мадрид обязательно накажет.

За независимость регион борется уже не одно десятилетие. Главный донор Испании, доход которого превышает доходы Мадрида, всегда хотел жить отдельно и самодостаточно. Но Испания главный источник денег и ресурсов, разумеется, терять не планирует.

Каталонцы любят, умеют и знают, как выражать свое недовольство. Но мирные по виду манифестации становятся все менее безобидными. Протестующих курируют через Интернет, однако кто именно стоит за организацией беспорядков - неизвестно. Испанские власти пытаются блокировать сайты, содержащие призывы к противоправным действиям, но на смену закрытым ресурсам тут же появляются новые.

Действия испанского правительства по подавлению «сепаратистских настроений» в Каталонии поддержали лидеры Евросоюза. Их логика ясна: отделение этого региона может повлечь цепную реакцию регионализации всей Европы. Например, Фландрия, Бавария, Саксония, Корсика, Сицилия тоже были бы не против последовать примеру каталонцев.

Пытаясь через суд полностью уничтожить проект независимой Каталонии, власти Испании, сами того не желая, подогрели протестные настроения еще больше. Теперь резиновые пули оказываются бессильны перед разбушевавшейся толпой, для которой каждый новый раненный - еще один повод для очередной атаки.

Более подробно о протестах в Каталонии смотрите в репортаже Федора Иваницы.

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