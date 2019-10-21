В Минтруда РФ опровергли сообщения о грядущих массовых сокращениях россиян

В Министерстве труда РФ прокомментировали сообщения о якобы грядущих массовых сокращениях сотрудников в российских компаниях. По словам представителей ведомства, ситуация на рынке труда в следующем году останется неизменной по сравнению с настоящим временем.

По данным Минтруда, на 1 октября в органах службы занятости населения зарегистрированы 662,2 тысячи безработных россиян, а уровень безработицы в стране составляет менее 1%.

«Рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости работодателями заявлено 1,7 миллиона вакансий», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Между тем эксперты назвали регионы России с лучшей ситуацией на рынке труда. По словам специалистов, он растет, о чем свидетельствуют недавно проведенные исследования: комплексную оценку индекса труда провели с учетом девяти показателей, включая уровень заработной платы, условий труда, занятости и другие. По сравнению с 2017 и 2018 годами существенно снизилось количество безработных и сократилось время поиска новой работы.