Медведев заявил о росте интереса инвесторов к России на фоне санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что санкции не ослабили интереса иностранных инвесторов к России. Такое заявление он сделал на 33-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

«Кто-то… с нашего рынка ушел, жизнь есть жизнь, каждый в силу своих причин. Но ослабления интереса к России в целом не произошло», - сказал он.

По словам главы правительства, объем инвестиций по линии КСИИ после введения санкций, напротив, начал расти. Так, за последние пять лет, в «период непростой», он увеличился на 50%, отметил Медведев.

Ранее немецкое издание сообщило об обратном эффекте санкций против России. По данным журналистов, 45% ежемесячных убытков от ограничительных мер несут санкционирующие страны.