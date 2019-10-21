В огне не горят и в воде не тонут: инновационные радиомаяки испытали в НИИ космического приборостроения

В НИИ космического приборостроения испытали новейшие спутниковые радиомаяки. В ходе проверки их бьют о землю с высоты, опускают на дно глубокого бассейна, проверяют водой и помещают в морозильную камеру и горячую печь.

Радиомаяки можно облачить в любую форму, но смысл остается один - подать в случае необходимости сигнал бедствия. Опытный образец нового маяка для космонавтов уникален тем, что может использоваться как рация. Внутри радиомаяка установлена мощнейшая батарея, которая в выключенном состоянии держит заряд в течение пяти лет. У данной модели ударопрочный корпус и водозащитное покрытие.

Подобными маяками оснащены все самолеты военно-транспортной авиации и спасательные шлюпки ВМФ. Такой маяк доказал свою эффективность и в ходе аварийного старта ракеты «Союз» в октябре прошлого года. Спасатели уже через пару минут знали, где находится капсула с космонавтами.

«Координаты GPS позволяют от трех до десяти метров с точностью определить место посадки. Это точная и отработанная система», - поделился своим мнением космонавт Сергей Прокопьев.

На основе космических технологий был изобретен миниатюрный вариант радиомаяка и для гражданского использования. Встроенный приемник позволяет устанавливать контакт с любыми навигационными системами: российской ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo. Устройство автоматически посылает сигнал SOS на международную группировку спутников КОСПАС-САРСАТ, созданную для поиска и спасения.

«Для того чтобы подать сигнал аварии и сообщить о своих координатах, вам достаточно в течение трех секунд нажать эту красную кнопочку», - объясняет принцип работы устройства начальник НПК филиала АО «ОРКК» - «НИИ КП» Геннадий Синягин.

Простой мобильный телефон не всегда спасет там, где сложности с сотовой связью. Поэтому такой гаджет пригодится рыболовам, грибникам, туристам, любым экстремалам. Да и местонахождение ребенка или пожилого человека поможет быстро отследить. Сейчас «космические маяки» успешно тестирует МЧС Краснодарского края.

Спутниковый маяк весит всего 180 граммов. «Маленький золотник» будет «очень дорог» в экстренной ситуации. Его разработчики из Объединенной ракетно-космической корпорации говорят: «Мы не пытаемся спасти мир, мы хотим спасти жизнь хотя бы одного человека».