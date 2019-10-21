Путин поручил главе Красноярского края оказать помощь людям после потопа на прииске

Президент России Владимир Путин дал поручение губернатору Красноярского края обратить особое внимание на нужды местных жителей после инцидента на золотом прииске, где из-за прорыва дамб погибли 15 человек.

В свою очередь, Александр Усс доложил главе государства о ликвидации последствий происшествия. В результате действий правоохранительных органов был арестован начальник участка, на котором произошла трагедия.

Напомним, прорыв дамб произошел в ночь на 19 октября в русле реки Сейбы, на месте поселка золотодобытчиков. Помимо 15 погибших, остается неизвестной судьба еще шести человек.