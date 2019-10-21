Актриса Яна Поплавская рассказала о нападении в поезде

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о своем страхе ездить в плацкартных вагонах поездов. По ее словам, во время такого путешествия в молодости ее избил и чуть не изнасиловал попутчик.

Инцидент произошел в тамбуре последнего вагона поезда. Неизвестный мужчина напал на нее сзади и избил. Криков девушки никто не услышал, так как их заглушал грохот колес, уточнила Поплавская.

«Я поняла, что он меня убьет, между лопаток у меня был нож. Попросила его закурить. Он затих, а потом сказал: "Ты такая смелая, мышь"», - поделилась актриса в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

После этого, отметила она, мужчина ее отпустил. Поплавская также добавила, что другие попутчики не поверили в произошедшее с ней, решив, что она просто пьяна.