В Боснии обнаружили легендарный Экскалибур: видео

Археологи из Боснии обнаружили на дне реки древний средневековый меч, воткнутый прямо в камень. Находка является весьма значимой с точки зрения науки, так как это лишь второй подобный артефакт, который попался археологам за последнее столетие.

Из-за необычного местоположения оружия, найденного в реке Врбас, меч окрестили «балканским Экскалибуром». Проведенный учеными анализ позволил утверждать, что он использовался в период с конца XIII века по первую половину XV века. Степень сохранности Экскалибура высока, но процедур реставрации и консервации ему не избежать. После этого меч разместят на экспозиции в музее города Баня-Лука. Об этом сообщает портал Ancient Origins.

Напомним, Экскалибур - меч из легенды о короле Артуре, по которой лишь истинный правитель Англии способен вынуть его из камня, что Артур и сделал, доказав свое право на престол.