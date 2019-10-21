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В Подмосковье найдены останки четырех жертв банды Шишканова

Ян Брацкий
14:44 21.10.2019
Для поиска жертв бандитов пришлось обследовать территорию площадью в две тысячи квадратных метров.
© Видео: Следственный комитет Российской Федерации, YouTube © Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возглавляемого Олегом Шишкановым. Членам этой банды инкриминируется целый ряд преступлений, совершенных с особой жестокостью. Среди них убийства, вымогательство, незаконное хранение огнестрельного оружия, участие в преступном сообществе и другие.

Убитых еще в 2012 году генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» и троих ее родственников искали несколько дней. По версии следствия, с людьми расправились из-за отказа передать свои земельные участки членам преступной группировки.

Оперативники Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации обследовали огромную территорию в районе одного из дачных кооперативов. Она составила более двух тысяч квадратных метров, а максимальная глубина - десять метров. В результате почти двухнедельных раскопок удалось обнаружить и поднять с четырехметровой глубины останки жертв вымогателей. Назначен ряд необходимых экспертиз, которые помогут точно установить причину смерти людей. У двух тел в области головы обнаружены следы пулевых ранений, сообщает Следственный комитет России.

Сейчас под стражей остаются девять фигурантов преступного сообщества Шишканова. Это сам главарь, фамилия которого до того, как он ее сменил, была Медведев, а также Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин. Сейчас следователи устанавливают причастность каждого их них к совершению данного и других преступлений.

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