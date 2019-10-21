Синоптики предрекли москвичам июньское тепло в октябре

Июньское тепло пообещали синоптики гостям и жителям столицы: с 20-х чисел октября воздух прогреется до +15 градусов. Причиной тому - последствия глобального потепления. За последние 30 лет октябрь потеплел на два градуса, рассказал рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Он подчеркнул, что такой аномально теплый конец октября, конечно, не является нормой.

«Конечно, это аномалия, но такие аномалии на фоне такого сильного потепления будут происходить все чаще и чаще. Так что это нормальная аномальность», - цитирует Семенова «360».

По его словам, в настоящее время действует антициклон, засасывающий воздух с юга. В связи с этим температура прогревается до необычных показателей.

Однако нельзя с уверенностью сказать, что конец октября в следующем году будет таким же теплым, убежден синоптик.

В частности, понедельник, 21 октября, порадует москвичей теплом до +17 градусов, а во вторник может незначительно похолодать - на три-четыре градуса.

Ранее синоптики отмечали, что на наступившей рабочей неделе в Московском регионе установится необычно теплая для октября погода. При этом метеорологи не исключали, что днем столбики термометров будут подниматься от +11 до +14 градусов, ночью - от +8 до +10 градусов. А вот осадки ожидаются в понедельник и четверг.