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США сохранят часть войск в Сирии

Ивана Живкович
14:11 21.10.2019
Небольшой военный контингент останется на северо-востоке страны для борьбы с ИГИЛ*.
США сохранят часть войск в Сирии
© Фото: U.S.Army, flickr

США не будут выводить часть своих войск из Сирии, они должны остаться в деревнях около нефтяных полей, чтобы не допустить туда боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в ходе пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Также глава Пентагона добавил, что решение о полном выводе американских войск из Сирии окончательно еще не принято.

Ранее о том, что США планируют оставить на северо-востоке страны небольшой военный контингент, со ссылкой на чиновника из администрации президента Дональда Трампа писала газета New York Times.

Выводить свои войска с территории Сирии, где Турция сейчас проводит операцию «Источник мира», США начали 7 октября. Спустя шесть дней глава Пентагона Эспер заявил, что в скором времени северо-восток страны покинут еще около тысячи военных.

Операцию «Источник мира», направленную против курдских отрядов, Турция начала 9 октября. Позднее Вашингтон и Анкара договорились приостановить боевые действия на 120 часов, а также вывести курдские формирования из 30-километровой буферной зоны.

*ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ 

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