В Подмосковье задержали мужчину с 4 000 боеприпасов

Сорокалетний житель Балашихи задержан подмосковными полицейскими и подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Обвиняемый в прошлом уже имел судимость.

«При проведении обыска на даче правонарушителя в г.о. Богородский полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с 3 автоматами "Калашникова", 4 винтовками, 2 из которых "Мосина", револьвером "Наган", пистолетом "Лидер" и ружьем "Бекас". Также изъяты основные части к оружию и около 4 тысяч боеприпасов различного калибра», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Охотничье нарезное оружие и 2 автомата категории огнестрельного оружия вопросов у сотрудников полиции не вызвали. Остальные предметы направлены на экспертизу, сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное обвинение по этой статье – лишение свободы на 2 года.