Умер певец Карел Готт

Чешский исполнитель Карел Готт ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Пока не известно, что стало причиной его смерти. В сентябре артист рассказал, что врачи у него диагностировали острую лейкемию. Артист начал лечение в одной из пражских больниц. Об этом сообщает издание Stars 24.

Свою карьеру Карел Готт начал 1950-х годах. Его называли королем чешской поп-музыки и чешским соловьем. Певец также получил признание в СССР и записывал композиции на русском языке. Готт считается одним из самых успешных певцов Чехии.