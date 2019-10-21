Лавров прокомментировал ход строительства газопровода «Турецкий поток»

Строительство второй ветки «Турецкого потока» будет закончено к 2020 году. В настоящее время в Болгарии идут работы по возведению необходимой инфраструктуры. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером и главой внешнеполитического ведомства Болгарии Екатериной Захариевой. Сейчас в Болгарии идут работы по возведению необходимой инфраструктуры. Первые 300 километров магистрали обещают построить в рекордно короткие сроки - уже до конца 2019 года.

«Наши болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока". Как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии и посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня», - сказал Лавров.

Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для турецких потребителей топлива из России, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих нитей трубопровода составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что к середине июня была завершена укладка морской части газопровода по дну Черного моря. К началу эксплуатации полностью готовы компрессорная станция «Русская» и участок берегового примыкания в России, а приемный терминал в Турции построен более чем на 80%.