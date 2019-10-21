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Сбербанк назвал условие для выдачи ипотеки под 1%

Ивана Живкович
13:44 21.10.2019
Кредитная организация снизит ставку при покупке квартиры с использованием эскроу-счетов.
Сбербанк назвал условие для выдачи ипотеки под 1%
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look Globallookpress

Оформить ипотеку со сниженной процентной ставкой можно будет при покупке квартиры в домах, строительство которых с использованием эскроу-счетов финансируют застройщики-партнеры Сбербанка. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что минимальная ставка составит 1% - она будет предоставляться по программе господдержки для семей с детьми. По программе субсидирования с аккредитованными застройщиками процент будет выше - 3,3%. Для остальных ипотечных программ ставка составит 5,3%.

При этом, как отмечают в Сбербанке, минимальная ставка будет действовать только до ввода новостройки в эксплуатацию.

«На оставшийся срок кредитования будет применяться стандартная ставка по ипотечной программе без учета дисконта», - говорится в сообщении.

С 1 июля 2019 года в РФ поменялась схема финансирования долевого строительства. Теперь застройщики не будут привлекать деньги граждан напрямую - все средства будут храниться в банках на специальных счетах, а дома будут возводить на кредитные средства, полученные у финансовых организаций. По мнению экспертов, новый способ позволит значительно сократить число так называемых обманутых дольщиков.

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