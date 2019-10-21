«Я зажал ей рот и завел сюда»: подозреваемый показал следователям место убийства девочки в Саратове

СК РФ опубликовал кадры следственных действий на месте убийства девятилетней девочки в Саратове. На видео обвиняемый рассказывает, как все происходило в тот трагический день.

«Проходя мимо, она что-то сказала насчет гаража. Дальше я развернулся, зажал ей рот и завел сюда», - рассказывает он.

В ролике также видно, как правоохранители вместе с обвиняемым заходят в тот самый гараж.

Накануне в СК РФ сообщили, что мужчина полностью признал свою вину. Инцидент произошел утром 9 октября: девятилетняя Лиза Киселева пропала по дороге в школу. Весь город подключился к поискам ребенка, и лишь к концу следующего дня тело девочки было обнаружено в одном из гаражей вблизи ее дома. Позже был задержан подозреваемый: им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за сексуальное насилие и разбой.

По его словам, он решил убить ребенка из-за гаража: девочка якобы проходила мимо и спросила, ему ли принадлежит недвижимость. Мужчина объяснил следователям, что накануне поменял замок на заброшенном гараже и незаконно присвоил его. В результате он испугался, что недвижимость может принадлежать семье девочки, в связи с чем затащил ребенка внутрь и убил.

В настоящее время следствие уточняет, насколько правдивы показания мужчины.