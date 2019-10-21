В МО РФ опровергли информацию о ЧП во время учений «Гром»

Информация, опубликованная газетой «Ведомости» о якобы «нештатной ситуации» в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления Вооруженных Сил Российской Федерации, исходя из особенностей условной оперативной обстановки и конкретных учебно-боевых задач по нанесению поражения условному противнику.

«Поэтому, оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром"», - отметили в военном ведомстве.

В сообщении подчеркнуто, что все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики.

«В рамках добровольной транспарентности и в целях предотвращения инцидентов, во время анонсирующего брифинга, проведенного для иностранных военных атташе, представителем Минобороны России было доведено максимальное количество пусков ракетных комплексов различных типов, которые могли быть задействованы на учении», - заявили в Минобороны

В нем также отметили, что целью проведенного учения была проверка системы боевого управления Вооруженными Силами Российской Федерации, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

Ранее в газете «Ведомости» со ссылкой на источники появилась информация о том, что во время учений «Гром-2019» якобы произошла нештатная ситуация, в результате которой ракета Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки атомного подводного крейсера К-44 «Рязань», и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.