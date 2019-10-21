Лавров отметил необходимость диалога между Анкарой и Дамаском по ситуации в Сирии

Турции и Сирии следует провести диалог по ситуации в регионе. Россия готова всячески поощрять такие переговоры, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Обе стороны проявили заинтересованность, чтобы Россия помогла им в этом процессе», - подчеркнул он.

Кроме того, Лавров добавил, что диалог между Анкарой и Дамаском должен опираться на Аданское соглашение 1998-го года. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.

Лавров подчеркнул, что Россия поддержит возможность внесения изменений в Аданское соглашение, если обе стороны сочтут это необходимым.

Глава МИД РФ добавил, что с сирийской территории не должно исходить никаких угроз для Турции, а в самой Сирии не должно находиться незаконных вооруженных формирований.

Анкара начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. На международной арене Анкара представила свои действия как попытку окончательно решить вопрос с радикальными исламистами и курдскими боевиками. Позже, 17 октября, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре стороны достигли договоренности о прекращении огня в Сирии.

В свою очередь, сирийский президент Башар Асад назвал действия Турции агрессией по отношению к его стране и пообещал, что Дамаск всегда будет защищать свои регионы.