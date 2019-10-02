«Доходный дом XX века» уничтожен огнем в центре Красноярска

Ночью в Железнодорожном районе Красноярска на улице Ленина, 154 загорелся дом, признанный памятником культурного наследия.

К моменту прибытия пожарного подразделения дом был полностью охвачен огнем. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сгорели кровля и перекрытия на втором этаже, сообщает ТАСС со ссылкой на регионального представителя МЧС.

«На тушение пожара от МЧС России привлекалось 14 человек, 5 единиц техники», - сказали в спасательном ведомстве.

«Доходный дом начала XX века» эксперты признали памятником культурного наследия в 2017 году.