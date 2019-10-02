В Приморье со стрельбой задержаны еще 64 моряка из КНДР

Пограничники вновь задержали в Японском море северокорейских браконьеров. Они ловили кальмара и краба на территории исключительной экономической зоны России.

Российскими пограничниками были задержаны 4 рыболовные шхуны с 64 гражданами КНДР на борту. Они успели выловить порядка 6 тонн незаконно добытого кальмара, более 600 килограммов краба и трех акул.

«В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения», - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

Добавляется, что судно было задержано, а пожар потушен. В результате инцидента пострадали 5 браконьеров. Им оказали медпомощь.

Всех нарушителей доставили в порт Находка для дальнейших разбирательств.

Накануне в ФСБ сообщили, что задержали 87 граждан Северной Кореи, незаконно ловивших кальмаров, а также спасли 174 моряков, находившихся на тонущих маломерных судах.