В Одессу прибыли американские катера

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера, которые были переданы Украине Соединенными Штатами Америки еще в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook.

Катера типа Island — Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск» прибыли в порт Одессы 21 октября. Как отмечается в сообщении, они прошли ряд успешных испытаний. Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки.

В сентябре прошлого года стало известно, что США передали Украине два списанных патрульных катера. Киев должен был получить их в июле 2019 года, но позже выяснилось, что плавательные средства не могут пересечь океан.