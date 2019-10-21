«Привет из 90-х»: директор «Алисы» прокомментировал драку на концерте группы

В последний раз драки зрителей с охраной на концертах происходили в 90-е годы. А то, что случилось 19 октября на выступлении «Алисы», как минимум, очень странно. Так массовую драку в Череповце прокомментировал директор рок-группы «Алиса» Кирилл Титов.

«Сотрудники ОМОНа шли, скажем так, свиньей, расталкивая и расчищая себе путь дубинками, задевая людей, которые даже не имели отношения к этим файерам», - рассказал Титов.

Более того, по словам концертного директора «Алисы», фанаты подожгли только два файера, а задержаны были порядка 25 человек. Титов назвал произошедшее неуважением со стороны правоохранителей , а также заявил, что теперь будет заострять внимание на том, кто охраняет концерты группы.

Массовая потасовка на концерте российской рок-группы «Алиса» в Череповце произошла 19 октября. Сотрудники ОМОНа стали силой выводить зрителей из зала после того, как те, вопреки правилам пожарной безопасности, зажгли в помещении файеры.