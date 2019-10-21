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Начальник участка артели под Красноярском арестован по делу о прорыве дамбы

Ян Брацкий
12:55 21.10.2019
По мнению суда, начальник золотодобывающей артели знал о нарушениях, с которыми построены общежития для рабочих, попавшие в зону затопления.
Начальник участка артели под Красноярском арестован по делу о прорыве дамбы
© Фото: РИА Новости

Начальник участка артели под Красноярском арестован по делу о прорыве дамбы. Трагедия произошла в минувшую субботу, когда в 02:00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Селевый поток из воды вперемешку с грязью и камнями достигал высоты в пять метров.

Прорвав защитное сооружение, он обрушился на рабочий поселок. В результате ЧП было поочередно разрушено пять дамб, которые, как выяснилось позже, были построены незаконно и с нарушением требований и норм безопасности. Два общежития временного типа в поселке были полностью затоплены.

Под завалами камней и грязи погибли 15 человек, судьба пятерых до сих пор не известна, они числятся в списках пропавших без вести. Сегодня в Красноярском крае объявлен день траура.

Руководитель добывающей артели, работники которой погибли и пострадали в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, знал о нарушениях, с которыми были построены общежития для рабочих. Об этом заявили в Железнодорожном суде Красноярска. Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка.

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