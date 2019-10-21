Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе переговоров российский лидер поздравил Нетаньяху с 70-летием. Путин также направил ему поздравительную телеграмму.

В предыдущий раз президент РФ и премьер-министр Израиля общались 12 сентября в Сочи: тогда Нетаньяху приезжал в Россию с визитом.