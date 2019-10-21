Ученый рассказал, чем опасен «рой землетрясений» в США для россиян

Сейсмическая активность Земли в районах тектонических разломов - совершенно естественный процесс, и паниковать по этому поводу не стоит. С таким заявлением выступил российский геолог заведующий геофизической лабораторией обсерватории Института геофизики Уральского отделения РАН Олег Кусонский.

Любые панические заявления по поводу пробудившихся вулканов и участившихся землетрясений в сейсмоактивных зонах планеты он назвал спекулятивными.

В разговоре со «Звездой» Кусонский прокомментировал высказывания ученых из США по поводу ряда землетрясений в Калифорнии магнитудой 6,4 и 7,1 балла. Подземная активность, по их мнению, может запустить целый перечень аналогичных событий, который уже получил название «рой землетрясений Риджкреста».

«Это абсолютно нормальное явление. Как и вулканы, все эти разломы могут долго не проявлять себя до поры до времени. Все эти смещения - обычные явления при землетрясениях, ничего в этом сверхъестественного нет, и беспокоиться по этому поводу оснований тоже нет. Те, кто поблизости от разломов живет, их могут землетрясения беспокоить, ну а российских граждан это никак не касается. Все это на Земле происходит испокон веков, и спрогнозировать такие явления мы не сможем никогда», - рассказал Кусонский.

По мнению российского ученого, люди, живущие в сейсмоактивных зонах, давно привыкли к периодической тряске. Специальные службы отслеживают подземную активность, и правительство этих регионов давно разработало план первоочередных действий в случае ЧП. К этому просто нужно быть готовым, считает уральский геолог.

«Геологические процессы не стоят на месте, и Земля в своем развитии периодически проявляется, и это чувствуется на ее поверхности. Надо быть готовыми и учитывать подобные вещи там, где они актуальны. Но все панические заявления ученых - спекулятивные, чтобы на их работу выделили больше денег. Надо объективно подходить к таким вещам, когда это касается большого числа людей. Не должно быть никакой паники», - предупредил геолог.

Ранее стало известно, что «рой землетрясений» разбудил разлом Гарлок, который пересекает разлом Сан-Андреас, воспетый голливудскими фантастами в одноименном фильме-катастрофе. По заверению американских исследователей, он не проявлял активности более 500 лет, а теперь начал резкое смещение по вертикали.

В Калифорнии уже приняли меры по раннему оповещению жителей штата о возможных землетрясениях. Так, данные от сейсмических датчиков будут поступать людям на мобильные гаджеты, предупреждая о грозящей им беде.