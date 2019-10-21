«Бежать было некуда»: пострадавший рассказал об обрушении дамб под Красноярском

Андрей Епишин, пострадавший при обрушении пяти дамб на реке Сейбе в Красноярском крае, рассказал о том, что происходило внутри общежития рабочих, когда произошел инцидент.

В комментарии «Звезде» он отметил, что само здание в результате прорыва дамбы оказалось полностью уничтожено.

«Завалило общежитие, в котором жили. Все очутились под водой. Я из помещения не выходил, забился в угол… Просто повезло. Потом второй раз накрыло. Течение бешеное было. Всплыл наверх, ухватил какое-то бревно. Ничего не предвещало беды», - вспоминает Епишин.

Он рассказал, что в момент обрушения дамб разбудил своего соседа по комнате.

«Говорю: "Давай, подпрыгивай! Дамба! Убегаем!" А бежать уже некуда, двери завалило. В окно страшно прыгать - стекла… По углам встали, и все. Чудом выжили. Полог весь разнесло. В момент, когда его сломало, я был под водой. Когда вынырнул - уже ничего не осталось, только бревна», - вспоминает он.

Каскадное обрушение дамб произошло утром 19 октября. Вода затопила два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Число пострадавших увеличилось с 16 до 27 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.