Участники финансового рынка предложили ЦБ России отозвать ряд норм «антиотмывочного» законодательства

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы так называемого антиотмывочного законодательства. Ранее комплекс мер в рамках противодействия отмыванию капиталов предложил сам регулятор.

Участники рынка обнаружили 27 норм, которые, по их мнению, существенно усложняют исполнение законодательства в деле борьбы с отмыванием денег.

«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ (противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма) в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», - сообщили в пресс-службе ЦБ России.

Больше всего участники финансового рынка возмущены вопросами идентификации клиентов и запроса документов. Их инициативы касаются и 115-ФЗ - основного «антиотмывочного закона». Кроме того, обсуждению подлежат еще восемь дополнительных положений и указаний ЦБ.

Бизнес предлагает регулятору не запрашивать у иностранных клиентов миграционные карты или разрешение на пребывание в России, так как это непрофильные задачи банков. А также установить минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции.

Кроме того, предлагается вывести из-под действия «антиотмывочного» закона инвестиционных советников. Сейчас по закону они приравниваются к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и обязаны контролировать операции клиентов как брокеры или управляющие компании, сообщает РБК. В том числе есть предложение убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни.