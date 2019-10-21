Вот это поворот: на дорогах Екатеринбурга происходят массовые ДТП из-за погодной аномалии

Жители Екатеринбурга ощутили на себе влияние настоящих температурных качелей: днем столбик термометра держится на отметке со знаком плюс, а ночью опускается ниже нуля. Накануне в городе прошел дождь, а утренний холод превратил дороги в настоящий каток.

Пользователи Сети публикуют видео, на которых запечатлено, как автобус круто заносит во время движения: сначала влево, а затем вправо. Причиной тому тонкий лед, который покрыл дороги в результате погодной аномалии.

Сотрудники ГИБДД фиксируют многочисленные аварии, включая инциденты с общественным транспортом. Из-за непогоды были отменены некоторые международные автобусные направления.