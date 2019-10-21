Названы способы сохранить личные данные на смартфоне в случае кражи

Защитить персональные данные в случае кражи смартфона возможно, если следовать простым правилам. Что именно нужно делать, рассказали в Роскачестве.

Например, необходимо активировать возможность дистанционной блокировки смартфона. Благодаря этому можно будет не только заблокировать доступ к данным, но даже и стереть их. Более того, специалисты рекомендуют использовать сложный пин-код или вовсе прибегнуть ко входу по биометрическим данным.

Чтобы защитить личные данные в случае кражи, необходимо регулярно делать резервное копирование. Фотографии и видео следует хранить в облачном хранилище.

Если же телефон был утерян, рекомендуется срочно обратиться к мобильному оператору с просьбой заблокировать оставшуюся в нем сим-карту: тогда злоумышленник не сможет воспользоваться быстрыми переводами из СМС и вывести средства со счета.

Если к смартфону были привязаны банковские карты, то также необходимо их заблокировать, сообщается на портале Роскачества.