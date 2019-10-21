Лучшие моменты учений «Гром-2019»

В стратегических командно-штабных учениях «Гром-2019» было задействовано больше 200 пусковых установок, 15 боевых кораблей, пять подводных лодок и дальняя авиация. Все задачи, поставленные в ходе тренировки, выполнены полностью.

В масштабных мероприятиях участвовали подводные лодки, надводные корабли, самолеты дальней авиации, а также комплексы «Ярс» и «Искандер». Управление пусками крылатых и баллистических ракет велось из Национального центра управления обороной РФ.

Из акватории Баренцева и Охотского морей подводные лодки отстрелялись по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области, а корабли Северного флота и Каспийской флотилии из акватории Баренцева и Каспийского морей поразили цели на берегу ракетами «Калибр».

С космодрома Плесецк выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Кура на Камчатке.

Все ракеты успешно поразили назначенные цели, подтвердив свои характеристики, заявили в российском военном ведомстве. Учения проходят под руководством президента Владимира Путина.