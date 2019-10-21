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Дочь Талызиной назвала причину госпитализации матери

Наталия Майорова
10:41 21.10.2019
По ее словам, у актрисы просто заболела нога. Информацию об ишемической атаке женщина опровергла.
Дочь Талызиной назвала причину госпитализации матери
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Globallookpress

Ксения Хаирова, дочь актрисы Валентины Талызиной, рассказала подробности госпитализации матери. По ее словам, артистка обратилась к врачам из-за болей в ноге.

Хаирова подтвердила, что актриса в настоящее время по-прежнему находится в больнице.

«У нее там просто нога, коленка болит», - цитирует дочь актрисы «360».

Информацию о том, что у Талызиной была ишемическая атака, Хаирова опровергла.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Талызина была госпитализирована в Москве. По неофициальным данным, жизни 84-летней актрисы в настоящее время ничего не угрожает. Ожидается, что скоро Талызину переведут в реабилитационный центр.

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