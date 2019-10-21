Построенная Понтием Пилатом улица обнаружена в Иерусалиме

Археологи обнаружили в Израиле уникальную дорогу. Древнюю мостовую, возраст которой составляет, по подсчетам ученых, чуть менее 2000 лет, раскопали прямо под Иерусалимом. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном в журнале Института археологии Тель-Авивского университета.

Первые фрагменты этой улицы были обнаружены еще в 1894 году, но только шесть лет назад археологи решили возобновить раскопки.

Найденная дорога начинается у Силоамского пруда в районе Южных ворот и заканчивается у подножия Храмовой горы. Два этих сооружения, которые упоминаются в Евангелии, были главными объектами поклонения. А по дороге, которая их соединяла, ходили паломники.

Установить примерный возраст улицы ученым удалось благодаря найденным во время раскопок монетам. В результате исследований выяснилось, что они были отчеканены между 17 и 31 годами нашей эры, именно в это время в Иудее правил Понтий Пилат.

Улица длиной 600 метров и шириной восемь метров выложена крупными каменными плитами, а при ее строительстве было использовано около десяти тысяч тонн известняковой породы.