В ходе протестов в Чили задержаны почти 1500 человек

Генеральная прокуратура Чили сообщила о задержании 1462 человек, которые будут преданы суду из-за участия в массовых беспорядках.

В столице страны Сантьяго органами правопорядка были задержаны 614 человек, в остальных регионах – 848. Об этом сообщает радио BioBioChile.

Напомним, что в Чили акции протеста начались из-за повышения цен на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,04 доллара). Люди строили баррикады, ходили по улицам и стучали в кастрюли, разгромили несколько станций метро. Были подожжены небоскреб, в котором находился офис энергетической компании Enel и один из торговых центров. С 18 октября беспорядки переросли в столкновения с полицией.

Мэр Сантьяго сообщил, что в ходе протестов погибли три человека. Они стали жертвами пожара в одном из супермаркетов. В некоторых провинциях Чили был введен комендантский час.