В ДНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Подписанием «формулы Штайнмайера» Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Об этом говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

По их словам, ДНР и ЛНР теперь сами решат, на каком языке вести переговоры, какой будет экономика, как будет формироваться судебная система, как будет защищать граждан Народная милиция и как самопровозглашенные республики будут «интегрироваться с РФ», сообщает РИА Новости.

«И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия… Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - отметили Пасечник и Пушилин.

Первого октября украинский президент Владимир Зеленский заявил о подписании «формулы Штайнмайера». Документом определяется механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после того, как будет опубликован отчет ОБСЕ о результатах выборов.

В МИД России такой шаг Киева оценили позитивно. Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, соглашение поможет создать благоприятную атмосферу для реализации минских договоренностей.