«Червь» из 40 тысяч кальмаров ужаснул дайверов: видео
Спираль яиц кальмаров удерживается вместе под водой благодаря оболочке, которая напоминает желатин.
© Видео: Ocean Safari, Facebook © Фото: Ocean Safari, Facebook
На Большом Барьерном рифе в Австралии Брук Никора, работающая в дайвинг-компании Ocean Safari, обнаружила огромное скопление из 40 000 яиц кальмаров. Она сумела запечатлеть его на камеру.
Причудливое скопление напоминает гигантскую игрушку-пружину Slinky.
Спираль яиц кальмаров удерживается вместе под водой благодаря оболочке, которая напоминает желатин. Спираль из яиц может достигать до двух метров в длину и является довольно редким зрелищем.
Ученый из университета Джеймса Кука доктор Блейк Спеди рассказал ABC, что яйца обычно прикрепляются к морской траве и в воде почти не видны.