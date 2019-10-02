«Червь» из 40 тысяч кальмаров ужаснул дайверов: видео

На Большом Барьерном рифе в Австралии Брук Никора, работающая в дайвинг-компании Ocean Safari, обнаружила огромное скопление из 40 000 яиц кальмаров. Она сумела запечатлеть его на камеру.

Причудливое скопление напоминает гигантскую игрушку-пружину Slinky.

Спираль яиц кальмаров удерживается вместе под водой благодаря оболочке, которая напоминает желатин. Спираль из яиц может достигать до двух метров в длину и является довольно редким зрелищем.

Ученый из университета Джеймса Кука доктор Блейк Спеди рассказал ABC, что яйца обычно прикрепляются к морской траве и в воде почти не видны.