Опубликован трейлер финальной серии «Звездных войн»

В Сети появился трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Картину вскоре можно будет увидеть в кионтеатрах. Она станет последней главой в культовой саге.

Фильм снял режиссер «Звездных войн: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамс, который, как ожидается, завершит историю, начатую Джорджом Лукасом еще в 1977 году. Ролик был опубликован на YouTube.

Ранее в Twitter Star Wars появился небольшой тизер, где говорилось, что фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет на большой экран через два месяца.