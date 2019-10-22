Опубликован трейлер финальной серии «Звездных войн»
Картина «Звездные войны: Скайуокер. Восход» появится на большом экране через два месяца.
© Видео: Звёздные Войны, YouTube © Фото: imago stock&people, Globallookpress
В Сети появился трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Картину вскоре можно будет увидеть в кионтеатрах. Она станет последней главой в культовой саге.
Фильм снял режиссер «Звездных войн: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамс, который, как ожидается, завершит историю, начатую Джорджом Лукасом еще в 1977 году. Ролик был опубликован на YouTube.
Ранее в Twitter Star Wars появился небольшой тизер, где говорилось, что фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет на большой экран через два месяца.