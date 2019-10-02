СМИ: замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Владимир Александров задержан и допрошен в качестве подозреваемого в деле о мошенничестве, пишет «Интерфакс».
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Заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова задержали 1 октября в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Александров задержан и допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос о мере пресечения», - комментирует собеседник агентства.
Как утверждает «Интерфакс», по данному делу был задержан еще один фигурант - адвокат Дина Кибец, представляющая интересы подозреваемого.
Подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).