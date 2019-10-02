Умер композитор, написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза»

Композитор Гия Канчели скончался на 85-м году жизни. Как пишут грузинские СМИ, в последнее время он сильно болел и лечился за границей.

«Он проходил лечение в Тбилиси, в израильско-грузинском центре онкологии и ангиологии», - уточняет Interpresnews.





Смерть Гии Канчели подтвердил и грузинский «Первый канал» со ссылкой на членов семьи композитора.

Широкому зрителю и слушателю Гия Канчели был известен в первую очередь как автор музыки к фильмам Георгия Данелии. Но к числу работ Канчели относятся и большие симфонические произведения. Это семь симфоний, опера «Музыка для живых» и несколько произведений для хора.

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси. Окончил музыкальную школу, учился в Тбилисской консерватории. В 1979 году стал секретарем Союза композиторов Грузии. Некоторое время жил в Германии, а с 1995 года - в Бельгии.