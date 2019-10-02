«Ведомости» сообщили о присвоении Чемезову звания Героя России
Издание утверждает, что соответствующий приказ подписан несколько недель назад.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Гендиректору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России, утверждает газета «Ведомости».
Издание ссылается на ряд неназванных топ-менеджеров предприятий ОПК и источник в ОПК. По данным собеседников газеты, указ о присвоении Чемезову звания был подписан несколько недель назад.
На сайте Кремля указа о присвоении главе Ростеха звания не опубликовано. В пресс-службе корпорации «Звезде» данную информацию не подтвердили и не опровергли.