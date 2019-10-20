Трамп признался в симпатии к россиянам

Президент США Дональд Трамп в связи с заявлениями бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес некоторых политиков заявил, что она сошла с ума, и признался в симпатии к жителям России.

Он отметил, что Клинтон назвала члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард «фавориткой России», а бывшего кандидата в американские лидеры от партии «Зеленых» Джиллу Стайн - «российским агентом».

«Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)» - написал Трамп в своем Twitter, добавив, что «Хиллари сошла с ума».

Эти заявления Клинтон сделала в интервью подкасту Capmaign HQ. После проигрыша Трампу на выборах президента 2016 года Клинтон не раз говорила, что Стайн помешала ей выиграть некоторые важные штаты и стать президентом. По ее словам, это никак не могло произойти без «российского вмешательства».