В ДНР на этой неделе рвались мины и снаряды. Вооруженные силы Украины не прекращали обстрелы Донецка. В эпицентре обстрела оказалась и съемочная группа «Звезды».

В селе Старомихайловка разрушены полтора десятка домов. Жители едва успели выскочить на улицу. Зимние морозы приближаются все быстрее, и пострадавшие не знают, смогут ли они за это время восстановить жилища.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Латвии, заявил, что перед отводом войск должна быть как минимум неделя тишины.

«Для нас признаком является ОБСЕ, которая должна сказать: "Да, семь дней не было выстрелов". На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина», - считает Зеленский.

Впрочем, требование украинского президента «недели тишины» - самое адекватное из всего списка пожеланий Киева, также представленного на этой неделе в Минске на встрече контактной группы по Донбассу. Украина потребовала сначала распустить ДНР и ЛНР. Впечатлило и предложение сначала провести саммит в «нормандском формате», а потом уже приступать к реализации «формулы Штайнмайера». В ответ на это промолчали даже лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Такие предложения киевская власть выдвинула после нескольких уличных акций радикалов - националисты обещают новый майдан. В понедельник они прошли по улицам Киева под звуки волынок и барабанный бой. В глазах рябило от националистических знамен. Все - запрещенные в России организации. Бандеровцы жгли файеры и требовали отставки Зеленского.