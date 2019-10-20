Бутылки с кислотой, отмена «Эль-Классико», осада Саграда Фамилия: хроника протестов в Барселоне

Барселона на этой неделе превратилась в горячую точку. Акции протеста переросли в уличные бои с полицией сторонников независимости региона от Испании.

Правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и и водометы. В ответ в них полетели петарды, металлические ограждения и бутылки с горючей смесью и кислотой.

В арену беспорядков превратилась популярная среди туристов центральная пешеходная улица Рамбла. В итоге ранения получили около 100 человек, причем с обеих сторон.

Протесты начались в понедельник, 14 октября, после решения Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, два года назад организовавших референдум о независимости региона, к тюремным срокам - до 13 лет.

Проведение референдума официальный Мадрид назвал незаконным, результаты признали недействительными.

По сообщению полиции Барселоны, протестующих на улицы города выходит не менее полумиллиона. Акции неповиновения, по большому счету, парализовали столицу Каталонии: возникли проблемы с транспортом, в аэропорту Барселоны пришлось отменить сотню авиарейсов.

В городе, который живет футболом, отменили одно из главных футбольных противостояний планеты - матч между «Барселоной» и «Реалом». Баррикадой в ходе протестов оказалась перекрыта улица, ведущая к собору Саграда Фамилия, из-за чего главная достопримечательность Барселоны перестала принимать туристов.

Сегодня ночь в Барселоне выдалась поспокойнее, но Каталония остается на грани всеобщей забастовки.