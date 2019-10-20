Опубликованы кадры тушения пожара с вертолета на складе в Москве

Площадь пожара на западе Москвы увеличилась с 300 кв. м. до 500 кв. м. К тушению привлечена спецтехника. Кадры ликвидация огня с помощью вертолета публикует «Звезда».

Возгорание произошло на втором ярусе в складском здании на стеллажах.

На место оперативно выдвинулись спасатели.

«Работают около 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава МЧС Москвы», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что специалисты соблюдают все правила охраны труда.